Non solo i social | anche i pesci sono rimasti in Rai – Promo

(Di martedì 1 agosto 2023) Fazio e Littizzetto neldi Che Tempo Che Fa sul Nove “Mancano iper l’acquario, il resto è a posto“, dice Fabio Fazio nelin onda sul Nove che annuncia l’arrivo di Che Tempo Che Fa da domenica 15 ottobre. In realtà mancanoi profili, che la Rai ha trattenuto con buon pace (mica tanta!) del conduttore. “Ma che fine hanno fatto iche avevamo di la, scusami?!”, gli domanda Luciana Littizzetto. E lui: “perché hanno l’esclusiva“. “Non possiamo convincerli?”, prosegue Littizzetto, che alla freddura di Fazio – “Ci ho provato, gli ho parlato a lungo, ma loro… muti!” – se ne va via. È tutto pronto… tranne che per un piccolo dettaglio ? Vi aspettiamo da domenica 15 ottobre sul #NOVE con #CTCF ...