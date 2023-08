NON CREDO IN NIENTE | il film di Alessandro Marzullo

Leggi su 361magazine

(Di martedì 1 agosto 2023) in anteprima alla 59ma Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro Dopo essere stato presentato in anteprima alla 59. Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, Nonin, opera prima diuscirà al cinema il 28 settembre. Il, prodotto e distribuito da Daitona e Flickmates, è interpretato da: Demetra Bellina (Comedians, Gabriele Salvatores, 2021), Giuseppe Cristiano (Io non ho paura, Gabriele Salvatores, 2003; Come Dio Comanda, Gabriele Salvatores, 2008), Renata Malinconico (Ovunque tu sarai, Roberto Capucci, 2017), Mario Russo (Calibro 9, Toni D’Angelo, 2018; Una femmina, Francesco Costabile, 2021), Lorenzo Lazzarini (Love in the Villa, Mark Steven Johnson, 2022), Gabriel Montesi (Esterno Notte, Marco Bellocchio, 2022; Siccità, Paolo Virzì, 2022), Antonio ...