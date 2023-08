Leggi su facta.news

(Di martedì 1 agosto 2023) ll 1° agosto 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione riguardo a un video pubblicato su TikTok. Il filmato mostra una donna dichiarare al microfono che, in una azienda diica del, quattrodotati di intelligenza artificiale e costruiti per scopi militari avrebbero29in un laboratorio, sparando loro proiettili di metallo. Inoltre, sempre secondo quanto affermato dalla donna, in inglese, gli operatori del laboratorio avrebbero provato a fermare i, ma uno di loro «ha iniziato a ripristinarsi e in qualche modo si è connesso a un satellite in orbita per scaricare informazioni su come ricostruirsi più forte di prima». Non ciche 29siano state uccise in un ...