No! Questi presunti minorenni «vittime della scienzah» non esistono

Leggi su open.online

(Di martedì 1 agosto 2023) Circola un video dove verrebbero mostrati dei» (scritto con la «h» nella clip). Il riferimento è chiaramente rivolto ai vaccini anti Covid-19, sostenendo che i vari volti mostrati appartengano a persone realmente esistenti senza però riportare alcuna informazione su di loro al di là del nome. Non c’è, infatti, alcun cognome o qualsiasi altra informazione utile a chiunque per verificare il presunto decesso. Si tratta di un’opera compiuta con un noto servizio online di intelligenza artificiale per la creazione di false identità. Per chi ha fretta Il video non riporta alcuna informazione utile per risalire aidecessi. Tutte le foto hanno in comune la stessa posizione degli occhi, un tipico segnocreazione dei volti da parte di un ...