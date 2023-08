No | nemmeno l’idrogeno verde farà miracoli

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 1 agosto 2023) I più âgée tra di voi ricorderanno sicuramente le due serate del “Beppe Grillo Show” trasmesse su RaiUno alla fine del 1993, quelle che videro il rientro del comico genovese in Rai a sette anni dalla sua ultima apparizione a “Fantastico”, da cui fu allontanato a seguito della sua improvvida battuta sui socialisti. In particolare, ricorderete una delle performance più a effetto di quello spettacolo: la prima auto a idrogeno sul palco del Teatro delle Vittorie e Beppe Grillo che respirava gli scarichi dell’auto come fossero benefici suffumigi. Si può quindi dire che il grande pubblico abbia “conosciuto” per la prima voltaproprio a seguito di quello show. Per inciso, a trent’anni da quello spettacolo, l’auto a idrogeno è ancora ferma agli stessi livelli tecnologici di allora, e non a causa delle perfide Sette Sorelle che, a detta degli ambientalisti ...