«No al definanziamento | all’interno del Pnrr | dei Piani Urbani Integrati…» Lo gridano a gran voce 32 Sindaci della Città Metropolitana

Gli interventi previstidel piano vanno avanti regolarmente, non c'è nessuna interruzione, rassicura Fitto di fronte alle forti preoccupazioni arrivate anche da amministratori di ...Sui fondi del PNRR. Il Ministro Fitto, oggi in aula, rivolgendosi ai sindaci, ha confermato che nessunè previsto e che gli interventi programmatidel Pnrr andranno avanti regolarmente. Non ci sarà nessuna interruzione rispetto a tutto ciò che è previsto". Il governo sta "......previstidel Pnrr vanno avanti regolarmente. Non c'è nessuna interruzione rispetto a tutto ciò che è previsto. Le nuove misure individuate non saranno oggetto di, andranno ...

Pnrr, Fitto ai sindaci: "Nessun definanziamento". Schlein: "Basta tagli, fatevi aiutare" Sky Tg24