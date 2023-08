Niger | Tajani | «Volo speciale per gli italiani che vogliono tornare»

(Di martedì 1 agosto 2023) Il governo italiano offre ai concittadini presenti a Niamey la possibilità di lasciare la città con unper l'Italia. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri, Antonio: «Il governo italiano ha deciso di offrire ai nostri concittadini presenti a Niamey la possibilità di lasciare la città con unper l'Italia. L'Ambasciata a Niamey resterà aperta e operativa, anche per contribuire agli sforzi di mediazione in corso dopo il golpe nel Paese». Fonti della Farnesina hanno precisato che non tutti i cittadinipresentilasciare il Paese e fanno notare che la situazione «al momento è tranquilla». Sono 91 i cittadinipresenti nel Paese africano, da mercoledì sera in mano a una giunta militare che ha ...

