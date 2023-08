Niger | partito primo aereo con cittadini francesi

...da. Le procedure di imbarco sono incorso. Non sono, però, ancora noti gli orari di partenza e arrivo: l'aereo potrebbe essere all'aeroporto di Ciampino intorno alle 2 del 2 agosto. Già...E a sei giorni dal golpe che nel vicinoha rovesciato il presidente eletto Mohamed Bazoum. ... leader deldel presidente. La richiesta del ripristino del governo legittimo arriva da tutti ......parla di ''un malessere che ha origini profonde'' in, dove ''il popolo è stato estromesso gradualmente dalle decisioni sul proprio destino negli ultimi 10 anni di strapotere del...

Niger, arrestati ministri e leader partito presidenziale Agenzia ANSA

L'Italia annuncia un volo speciale per i connazionali che vogliono lasciare il Paese, mentre "l'ambasciata a Niamey resterà aperta e operativa", assicura il ministro Tajani ...''Ho accolta l'offerta di rimpatrio perché i progetti sono bloccati. Inoltre essere identificato per strada come francese può essere pericoloso''.