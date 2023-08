Niger | la Francia prepara l' evacuazione dei suoi cittadini

(Di martedì 1 agosto 2023) Ifrancesi in, circa 600 persone, sono stati avvertiti con un messaggio dell'ambasciata di Parigi nel Paese africano, che "è inzione un'operazione diper via aerea",...

Niger, la Francia avvia l’evacuazione dei propri cittadini dal Paese Il Fatto Quotidiano

