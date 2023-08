Niger | la Francia avvia l’evacuazione dei propri cittadini dal Paese | “Possiamo riportare a casa anche gli europei che lo desiderano”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023) Il forte sentimento anti-francese esplicitato dai manifestanti scesi in piazza dopo il golpe militare e la crescente insicurezza hanno convinto Parigi a ordinaredi tutti i suoidal. Mentre i militari della République rimangono al momento nel, sia per tentare di convincere gli uomini dell’autoproclamato leader Abdourahamane Tchiani a fare un passo indietro sia per tutelare gli interessi nazionali legati soprattutto alle miniere di uranio necessarie per le centrali nucleari francesi, per tutti gli altri il ritorno aè la soluzione più sicura. “Tenuto conto della situazione a Niamey, delle violenze perpetrate l’altro ieri contro la nostra ambasciata e la chiusura dello spazio aereo che lascia i nostri connazionali senza possibilità di lasciare il ...