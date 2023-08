Niger | Guerini Pd | ' Dobbiamo mantenere la nostra presenza militare'

(Di martedì 1 agosto 2023) Lorenzo, deputato del Pd e presidente del Copasir, in un'intervista pubblicata oggi su Il Foglio ha parlato della precaria situazione in. "Chi mi conosce sa che apprezzo la prudenza. L'...

Guerini ci spiega perché “abbandonare il Niger sarebbe un errore” Il Foglio

Lorenzo Guerini (Pd): "L'Italia in Niger ha saputo aprirsi spazi anche per un atteggiamento rispettoso della realtà locale".Il golpe, la Wagner, l’Ue. Il presidente del Copasir avverte Meloni: “Non lasciamo ad altri l’iniziativa nel Sahel” ...