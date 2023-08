Niger | dal governo un volo speciale per gli italiani Tajani | “Impegnati per la mediazione”

(Di martedì 1 agosto 2023) Gliche vogliono rimpatriare dalpotranno farlo su unmesso a disposizione dal: a darne notizia è stato il ministro degli Esteri, Antonio, chiarendo che comunque l’ambasciata resta aperta, anche per partecipare al lavoro dinel Paese sconvolto dal colpo di Stato.annuncia unper gliin“Ilitaliano ha deciso di offrire ai nostri concittadini presenti a Niamey la possibilità di lasciare la città con unper l’Italia. L’Ambasciata a Niamey resterà aperta e operativa, anche per contribuire agli sforzi di ...

L'ambasciata a Niamey resterà aperta. I francesi cominciano a lasciare il Paese. Mali e Burkina Faso: un intervento militare è una dichiarazione di guerra contro di noi. Il governo italiano ha deciso ......di supporto (Misin) al comando del generale di Brigata Aerea Nadir Ruzzon e alcune decine nella neo istituita Missione europea Eumpm -(Missione di partenariato militare dell'Ue) guidata...Così il ministro degli Esteri , Antonio Tajani , ha annunciato la disponibilità di un volo speciale per gli italiani che vogliono rimpatriare, dopo il colpo di stato dei militari dello ...Diversi colpi di stato in Africa occidentale – in Mali, Burkina Faso e ora in Niger – negli ultimi anni hanno segnato la fine di un lungo periodo di influenza dominante della Francia nella regione, ...Il minisitro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto sapere che Roma offrirà ai cittadini italiani presenti a Niamey la possibilità di lasciare il Niger con un volo speciale per l'Italia ...