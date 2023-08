Niger | Boldrini Pd | ' Ue deve scongiurare degenerazione violenta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Il colpo di Stato in, che ha deposto il presidente regolarmente eletto Mohamed Bazoum, sta giustamente destando grande preoccupazione nella comunità internazionale. Si tratta di un Paese in cui la maggioranza della popolazione vive in una condizione di estrema povertà, nonostante il suo sottosuolo sia ricco di materie prime pregiate e contese come l'uranio e l'oro. Un territorio che è uno snodo cruciale di flussi migratori, e nel quale è presente anche un contingente militare italiano". Lo scrive in una nota Laura, deputata del Partito democratico e presidente del Comitato permanente della Camera sui Diritti umani nel mondo, che poi aggiunge: "La regione del Sahel, di cui ilè parte, conosce una diffusa presenza di milizie di matrice jihaidista e una sempre più insidiosa penetrazione ...