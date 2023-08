Niger | atterrato l' aereo con cui saranno rimpatriati gli italiani in fuga

a Niamey l'aereo con cui saranno rimpatriati gli italiani in fuga da. Le procedure di imbarco sono incorso. Non sono, però, ancora noti gli orari di partenza e arrivo: l'aereo ...L'aereo speciale per portare in Italia i connazionali che vorranno lasciare ilintorno alle 18 nella capitale Niamey. Lo riferiscono fonti sul posto. .a Niamey , nella capitale del, il volo speciale che riporterà gli italiani in patria . Si tratta di circa 500 persone : un centinaio di civili e 400 militari. La scelta è di tipo ...

Niger: atterrato a Niamey aereo per rimpatrio italiani. Usa: "Non risulta Russia dietro golpe" - Delegazione Ecowas domani a Niamey per tentativo di mediazione - Delegazione Ecowas domani a Niamey per tentativo di mediazione RaiNews

Il volo dovrebbe atterrare a Ciampino intorno alle due di stanotte. Già partito, invece, il primo volo francese ...Un volo speciale della Farnesina per evacuare gli italiani in Niger. Si tratta di circa 500 persone, in gran parte soldati ...