Niger | anche l' Italia teme l' azione militare della Francia Uranio e nucleare | mani russe sull' energia per l' europa

Inarichi che si sovrappongono, perplessità che crescononella maggioranza. Il caso dell'... A Roma si ragionava sul numero di militari (quasi 300) e di civili (98) presenti in; lui, intanto, ...L'Italia inha saputo aprirsi spaziper un atteggiamento rispettoso della realtà locale. Ne sono testimone diretto: nei tre anni da ministro la nostra presenza lì, militare e no, è ...... i militari che hanno preso il potere innon demordono e reagiscono in maniera sempre più ... Abbonati per leggereLeggi i commenti <

Il golpe in Niger scuote anche Putin articolo21

Niamey stoppa l'export di uranio verso la Francia, ombre sull'energia. Anche l'Italia preoccupata per eventuali interventi militari. Saldatura golpista ...Ma su Parigi pesa anche l'accusa di aver chiuso gli occhi sulla corruzione e sull'inadeguatezza di leader come Mohamed Bazoum, l'ex presidente del Niger colpevole - secondo i militari responsabili ...