Nasce Switch | la nuova funzione di gioco di Leghe Fantacalcio

(Di martedì 1 agosto 2023) (Adnkronos) – La grande novità di questa stagione delle®. Non un obbligo, ma un’opportunità per avere meno problemi di formazione possibili:”, laopzione disponibile per la stagione 2023/2024 che consentirà a tutti i fantallenatori, in buona sostanza, di schierare un particolare giocatore soltanto se titolare. Quante volte siete stati presi fino alla fine dal dubbio di schierare un attaccante o la sua riserva? Quante volte il maledetto turnover o lo spezzatino vi hanno impedito di puntare con piena consapevolezza sul giocatore che secondo voi di minuti ne avrebbe giocati 70 e non 20? Da quest’anno, con lo, tutto questo sarà possibile. Come? Ve lo spieghiamo. Servono strumenti per gestire alcune difficoltà endemiche del fantallenatore, ...