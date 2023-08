Napoli | ufficiale rinnovo Raspadori | fortemente voluto da ADL | premiato con un ingaggio più alto

(Di martedì 1 agosto 2023) A sorpresa, il presidente delha rinnovato il contratto di Giacomo: “La SSCcomunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Giacomofino al 30 giugno 2028“. La trattativa è stata condotta in prima persona da Aurelio De Laurentiis, il quale ha sempre creduto nelle qualità del L'articolo

il rinnovo di Raspadori - Con un comunicato sul suo sito, pochi minuti fa, ilha annunciato un importante rinnovo contrattuale: quello di Giacomo Raspadori . Il ...Giacomo Raspadori, rinnova con la Società Sportiva Calciofino al 2028 Soprannominato 'Jack', l'autore dello storico gol allo Juventus Stadium al 93 contro i bianconeri la notte del 23 aprile ...Oggi il viaalle 21.30 con Francesco Gabbani che porterà in Abruzzo il suo Ci vuole un ...80 anni compiuti da poco - fa riferimento a un concerto dei giorni scorsi a Pomigliano d'Arco ()...

Raspadori rinnova con il Napoli, è ufficiale: il comunicato Corriere dello Sport

Tutto pronto per la nuova campagna di abbonamenti gratuiti per gli studenti della Campania: sul portale UnicoCampania a fine agosto via alla richieste ...Prosegue la storia d'amore tra Giacomo Raspadori e il Napoli. I partenopei annunciano sui propri canali ufficiali il rinnovo fino al 2028 ...