Il contratto del messicano, com'è noto ormai pure a chi parla di astronomia, scadrà nell'estate che verrà e per evitare che il Chuckycinque mesi si congedi a parametro zero, firmando per gli ...In prima pagina però c'è l'esclusiva con Giovanni Di Lorenzo, capitano delscudettato: 'Noi, ...i temi trattati e inseriti in prima pagina c'è anche Alvaro Morata: 'Es fundamental, ojala ...The Equalizer 3 " Senza tregua Antoine Fuqua al cinema dal 30 agosto RipreseRoma eper il terzo capitolo della saga dell'ormai ex agente della CIA in pensione interpretato da Denzel ...

Napoli tra Osimhen, Lozano e il mercato: la giornata dei vertici Corriere dello Sport

In casa Napoli continua a rimanere caldo il tema legato al rinnovo di Osimhen, per il quale molto sembra orbitare intorno alla clausola rescissoria ...La famosa "bomba sociale" pronta a esplodere ha fatto cilecca. Nessun boato tra le strade di Napoli, nessun disordine ...