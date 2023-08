Napoli | Lozano verso l'addio | nodo clausola per Osimhen

(Di martedì 1 agosto 2023) Ilè ancora al lavoro per blindare Victorcon un nuovo contratto fino a giugno 2027 da 7 milioni di euro netti all'anno....

Agli americanipiace molto, ma il, per cederlo, chiede 20 milioni. Tra l'altro al club di De Laurentiis non è ancora arrivata un'offerta ufficiale. Secondo la rosea, la trattativa ...Calciomercato SSCdovrebbe esserci contro il Girona , ormai è pienamente recuperato, partecipa anche alla partitella. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno nell'edizione odierna, il Los Angeles FC è ...Kiwior è conosciuto da Meluso22/12/2021 - campionato di calcio serie A /- Spezia / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: Jakub Kiwior - HirvingIle il difensore ...

Lozano emarginato, sarà escluso anche da Napoli-Girona: le ultime CalcioNapoli24

L'agente di Lozano, ha incontrato De Laurentiis per discutere del futuro del calciatore. Possibile trasferimento negli Stati Uniti ...Il Mattino, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime circa il futuro di Hirving Lozano. Secondo il quotidiano il messicano avrebbe trovato un accordo con il Los Angeles FC: ...