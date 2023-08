Napoli | Lobotka torna ad allenarsi in gruppo

(Di martedì 1 agosto 2023) Quinto giorno di ritiro dela Castel di Sangro. Il club di De Laurentiis ha pubblicato il report della seduta pomeridiana. La buona notizia è cheto adincon il resto dei compagni. Mario Rui e Gaetano hanno svolto lavoro personalizzato in campo, mentre Demme ed Elmas hanno svolto parte del lavoro ine parte personalizzato. Zielinski, scrive il, si è allenato per quasi tutta la seduta con la squadra. Di seguito il report dell’allenamento pomeridiano. “Quinto giorno di preparazione per ilallo Stadio Patini di Castel di Sangro. Il, dopo una prima fase di attivazione con palla, ha svolto esercitazione tecnica con conclusione nelle porticine. A seguire la squadra si è ...

Quarto giorno di lavoro per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione. Gaetano hanno svolto personalizzato in palestra. Mario Rui e Gaetano, quest'ultimo già tornato ad allenarsi in gruppo, hanno avuto qualche problema nell'amichevole.

Napoli, tornano in gruppo Elmas, Lobotka e Demme: i tre disputano anche la partitella TUTTO mercato WEB

18.31 - Esce dal campo Zielinski, il polacco si siede in panchina a viene applicato del ghiaccio con una vistosa fasciatura al ginocchio destro. 18.28 - Esce Anguissa, Zerbin va a fare l'esterno e ...Il Napoli si è allenato questo pomeriggio in quel di Castel di Sangro sotto gli occhi vigili dell'allenatore degli azzurri Rudi Garcia.