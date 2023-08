Napoli | Johan Bakayoko è il sostituto di Lozano | ADL supera il PSG | affare da 30-35 milioni di euro

Leggi su dailynews24

(Di martedì 1 agosto 2023) La SSCha avviato ufficialmente i contatti con gli agenti diper portare l’attaccante in Campania. Secondo quanto riportato dal portale belga La Dernière Heure, sarebbe lui il prescelto per prendere il posto di Hirvinged occupare la corsia destra del campo con Osimhen e Kvara in attacco. Il presidente del L'articolo