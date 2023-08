Napoli | interviene l’intermediario | “Lo avevo proposto quando costava poco”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 1 agosto 2023) Il calciomercato delfatica a decollare e gli azzurri attendono di capire quale sarà la mossa giusta per rinforzare il club. Le prossime ore saranno determinanti per capire con certezza chi sarà il sostituto di Kim Min-Jae e se sarà uno dei nomi già accostati alla squadra azzurra o se sarà l’ennesimo colpo a sorpresa di Aurelio De Laurentiis. La società sta pensando di muoversi con cautela perché non vuole sperperare denaro ma sa che è tempo di chiudere il colpo per la difesa perché trapiù di due settimane inizierà il campionato. Calciomercato, obiettivo Sutalo: parla l’ex intermediario Ilsta seguendo anche il profilo di Josip Sutalo della Dinamo Zagabria come possibile erede di Kim. Il difensore croato è considerato uno dei migliori difensori dell’era moderna e il...