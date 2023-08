Napoli | il sindaco di Castel di Sangro | «Aumenteremo la capienza del Patini fino a 7500 posti»

(Di martedì 1 agosto 2023) Ildidi, Angelo Caruso, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione radiofonica ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss: «Boom di presenze in ritiro? All’inizio avevamo lanciato il numero di 150mila tifosi adicon eccessivo ottimismo, ora possiamo pensare di andare anche oltre. Stamattina al Palasport c’era una fila impressionante per la foto con la Coppa dello Scudetto e gli store. L’altro dato che mi ha meravigliato tanto è stato che c’erano 3.500 spettatori allo stadio, ed era solo un lunedì di luglio». Sui disordini avvenuti alla prima amichevole: «Abbiamo esaurito in pochi istanti i 5mila, avevamo una folla fuori ai cancelli impressionante. Con una decisione un po’ sui generis abbiamo ritenuto di fare ...

Il sindaco di Napoli: “Gravissimo scaricare il malcontento sui servizi dei Comuni” La Repubblica

13 consiglieri (ricordo che il Consiglio è composto da 40 consiglieri ed il numero legale di 21 è necessario per aprire i lavori) cade il Consiglio Comunale. Viene riconvocato, oggi per domani alle 17 ..."Disordini per la prima amichevole Abbiamo esaurito in pochi istanti i 5mila posti, avevamo una folla fuori ai cancelli impressionante".