Napoli | il club avrebbe offerto 16 milioni per Sutalo | trovato l’erede di Kim?

(Di martedì 1 agosto 2023) Ilè ancora alla ricerca del perfetto erede di, ormai in partenza. Sono diversi i nomi sulla lista, da Danso a Mavropanos, ma nelle ultime ore ilfatto un’offerta per Josip. Offerta perCome ha riportato l’edizione odierna de Il Mattino, ilpuntato il difensore centrale della L'articolo

Commenta per primo Ilha bisogno di trovare quanto prima il sostituto di Kim, con l'inizio del campionato oramai alle porte. Però la società vuole decidere per bene, senza commettere errori. Tra i primissimi nomi c'...Questa una hit, ballata nei dancefloor di tutti i, su Youtube conta più di 140 milioni di ... Originario di Casoria, si è formato nello storico conservatorio di San Pietro a Majella di, ...La SSCcompie oggi 97 anni, ma ilè di qualche anno più vecchio perché 'Associazione Calcio' è il nome voluto dal regime fascista che non gradiva la denominazione straniera Foot - ...

Napoli, Quagliariello: «La mia fede per gli azzurri sfidando tutta la famiglia» ilmattino.it

L'imminente trasferimento di KANE al Bayern Monaco, quello concluso di HOJLUND al Manchester United e i 140 milioni di euro che l'Al Hilal sarebbe pronto a offrire al Napoli per OSIMHEN fanno capire ...La SSC Napoli ha compiuto 97 anni ed i suoi tifosi hanno voluto festeggiare sul lungomare del capoluogo campano.