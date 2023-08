Napoli | Di Lorenzo | 'Scudetto più Champions | sogno il double'

Commenta per primo Un anno fa Giovanni Didiventava il capitano del, raccogliendo l'eredità lasciata da Insigne. È stato subito il capitano dello scudetto ritrovato dopo 33 anni. Un capitano serio dentro e fuori dal campo, allo ...Il capitano delGiovanni Diha rilasciato un'intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto. 'Capitano ...Capitano per acclamazione e fresco di rinnovo a vita o quasi. Giovanni Dida tempo si è preso ilsulle spalle. Dal ritiro di Castel di Sangro il terzino azzurro si confessa al Corriere dello sport e rivela Poi confessa il giorno in cui capì che per lo ...

Napoli, Di Lorenzo: "Con Garcia c'è stata subito una grande intesa" Fantacalcio ®

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estra ...Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, parla della vittoria del campionato, svela i piani per la prossima stagione.