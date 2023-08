Napoli | basta rifiuti nelle strade del turismo | al via il piano Agosto pulito

(Di martedì 1 agosto 2023) In previsione dei flussi turistici, l’Amministrazione comunale di, tramite Asia, ha predisposto un nuovodi spazzamento e lavaggio delle. “” prevede attività in oltre 100: spazzamento meccanizzato e lavaggio; lavaggio cestini; lavaggio marciapiede in punti di maggiore sporcizia; pulizia sotto e intorno alle campane con lavaggio a terra e contenitore esterno; pulizia con lavaggio a terra (lavabidoncini); diserbo. Il progetto, in continuità con Quartiere2023, è stato promosso dall’assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada, su indicazione del sindaco Gaetano Manfredi. Obiettivo è di far trovare ai tanti turisti “una città accogliente e ai cittadini al rientro delle vacanzepulite”. Così ...

... ma anche Genoa - Samp o altri tipi di "derby" come Juve - Inter,- Roma Partite di calcio ... Una divisione che esiste da quando esiste il reddito di cittadinanza,leggere commenti sui ...... in provincia di. Lo apprende Fanpage.it da fonti qualificate . La neonata avrebbe accusato ... Bimba caduta dalla moto: "puntare il dito, facile giudicare" La lettera della pediatra che ...... tornando indietro nel tempo, quando aarrivarono i Savoia lasciarono che i capi degli ... Insomma, in un Paese in cui molto è affidato all'interpretazione delle leggi (assistere ad un ...

Prezzi, a Napoli la stangata di agosto dalla verdura al caffè: «Basta speculazione» ilmattino.it

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Telecapri: "Lozano Non mi interessa se gioca o meno col Girona, nel caso ne parlo dopo quando avrà giocato. Ma non dobbiamo prenderci in giro, le favole ..."È essenziale che gli amministratori locali riconoscano l'importanza di un equilibrio tra lo sport di alto livello e il benessere generale dei cittadini" ...