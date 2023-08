Napoli | avviati contatti con Johan Bakayoko Il Psv chiede 35 milioni

(Di martedì 1 agosto 2023) Ilavrebbe avviato alcunicon gli agenti di, esterno del Psv. A riportare l’indiscrezione di mercato è il portale belga La Dernière Heure. Ilseguecome possibile sostituto di Hirving Lozano, che sembra prossimo all’addio al club di De Laurentiis. Classe 2003, cinque mesi faha rinnovato il suo contratto con il Psv fino al 2026. Quest’anno ha totalizzato 29 presenze in Eredivisie, portando a casa 5 gol e 5. Nel mercato invernale il Psg aveva offerto per lui 15che però il Psv aveva rifiutato e, prima di prendere Chukwueze, anche il Milan lo aveva messo nel mirino. Oggiè uno dei profili che piacerebbero al. Il Psv...

Proteste acontro l'abolizione del Reddito di Cittadinanza Lo comunica l'Inps spiegando, "... La presa in carico però non riguarda i nuclei familiari i cui componenti sono statiai Centri ...Tutto questo mentre a, città in cui è arrivato il maggior numero di sms di sospensione, ..."l'ipotesi della presa in carico non riguarda i nuclei familiari i cui componenti sono statiai ...... mentre sono statii contatti per Danilo D'Ambrosio, difensore recentemente svincolatosi ... accelerata per Scamacca 11.30 - Manchester United, conto alla rovescia per Hojlund 10.00 -, ...

Il CDS conferma: Napoli, idea Bakayoko per il dopo Lozano, avviati i contatti con il PSV -VIDEO napolipiu.com

L' Antitrust ha avviato un'attività di verifica nel settore dei taxi per le criticità riscontrate a Roma, Milano e Napoli e che creano "pesanti disservizi per l'utenza: dai tempi di attesa all'uso del ...Incontro al Mimit fra i ministri Salvini e Urso e la categoria. Sul tavolo, spiegano in una nota congiunta i due rappresentanti dell’esecutivo, misure volte all'identificazione di una "soluzione organ ...