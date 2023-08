Napoli | accordo Lozano-Los Angeles FC ma la trattativa può saltare | il motivo

(Di martedì 1 agosto 2023) Quello diè un tema molto delicato nell'ultimo periodo in casa. L'esterno messicano ha il contratto in scadenza...

Il Savoia 1908 rende noto di aver raggiunto uncon il calciatore Michele Girardi, difensore centrale classe 1996 . Girardi ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile delfino a diventare il capitano della Primavera, con la ...Ilnon vuole scendere sotto i 160 milioni per la clausola, per l'agente resta una cifra molto alta e si continuerà a limare per provare a trovare l'. Alla fine la quadra si troverà. Il ......ha l'con i Los Angeles FC . E secondo quanto riportato su Twitter dall'esperto giornalista messicano Kery Ruiz , i Los Angeles FC sarebbero pronti ad offrire 15 milioni di euro alper ...

Accordo tra Ferrovie dello Stato e Comune di Napoli per lo sviluppo ... Eco dalle Città

La Repubblica ha fatto il punto sul rinnovo di Victor Osimhen, attaccante del Napoli: "Le parti sono molto vicine alla definizione del nuovo ingaggio (tra i 7 e gli 8 milioni netti), ma c’è ancora il ...Il Savoia 1908 rende noto di aver raggiunto un accordo con il calciatore Michele Girardi, difensore centrale classe 1996. Girardi ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Napoli fino a dive ...