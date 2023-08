Nacional Montevideo-Boca Juniors Copa Libertadores | 03-08-2023 ore 02 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di martedì 1 agosto 2023) Una delle trasferte continentali più brevi possibili attende ilnell’andata degli Ottavi di Finale di: gli Xeneizes saranno di scena questo mercoledì al Gran Parque Central, la casa del. Gli uruguaiani hanno conquistato il secondo posto nel Gruppo B soltanto all’ultimo turno con la vittoria per 1-0 sul Metropolitanos. InfoBetting: Scommesse Sportive e

Il debutto di Cavani in Libertadores può avvenire mercoledì nell'andata degli ottavi di finale contro ilal Gran Parque Central di. La seconda squadra più titolata dell'Uruguay. ...Aunque todas las miradas apuntan a la ida de octavos de la Libertadores contradedel próximo miércoles (arrancará a las 21 en el Parque Central), el match de hoy también es ...In vista delle due partite di Copa Libertadores contro ildi, la squadra di Jorge Almiron conquisterà con ogni probabilità il terzo successo in trasferta ai danni di un ...

Nacional Montevideo-Boca Juniors (Copa Libertadores, 03-08-2023 ore 02:00 ): formazioni ufficiali, quote, p... Infobetting

El encuentro se jugará a partir de las 21 en el estadio Gran Parque Central, será arbitrado por el brasileño Raphael Claus y lo televisarán ESPN y Fox Sports ...Nacional recibe en Montevideo a Boca Juniors en el partido de ida de los octavos de final de la Libertadores 2023. El Xeneize terminó primero en su grupo con cierta holgura, mientras que el Bolso tuvo ...