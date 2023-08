Myrta Merlino al lavoro sul ‘nostro Pomeriggio Cinque’

(Di martedì 1 agosto 2023)E’ forse la novità più attesa della prossima stagione. Esa bene che avrà tutti gli occhi puntati. A lei, infatti, Mediaset ha assegnato il delicato compito di prendere le redini del, per anni territorio di Barbara D’Urso. La giornalista ex La7 è così già alper la nuova e rinnovata edizione diCinque. Lo fa sapere lei stessa sui social. “Idee, temi, fatti: da questi appunti, daldi queste settimane con gli autori e con tutta la squadra, nascerà il nostro #5. Ed è solo l’inizio!” ha così scritto. Poche parole adoperate per comunicare la sua missione ossia partire dai fatti, evitando chiacchiere inutili. E’ questa la ricetta per ...

è pronta per il suo ritorno in tv. Questa volta, però, la conduttrice non sarà al timone, come negli scorsi anni, di L'aria che tira, ma guiderà Pomeriggio 5, il contenitore che fino a ...Incredibile ma vero, dopo tantissimi anni la presentatrice a partire da settembre non avrà alcun programma da condurre. Difatti quest'ultima è stata sostituita a sorpresa dalla collegaalla guida di Pomeriggio 5 . E ovviamente a quel punto i rumor sul futuro tv della conduttrice da settimane si sprecano sui social, e non solo. Sulla d'Urso oggi ha espresso una sua ..."Ed è solo l'inizio":, sfida alla D'Urso con una foto - Guarda

Myrta Merlino pronta per Pomeriggio 5: "È solo l'inizio". Frecciata a d'Urso Il Tempo

Myrta Merlino è pronta per il suo ritorno in tv. Questa volta, però, la conduttrice non sarà al timone, come negli scorsi anni, ...Barbara d'Urso stimata dalla responsabile contenuti di Warner Discovery: "Ha fatto la storia della tv" Incredibile ma vero, dopo tantissimi anni la ...