Myanmar | la giunta militare grazia l' ex primo ministro Aung San Suu Kyi | pena ridotta di 6 anni

(Di martedì 1 agosto 2023) Ci sono novità importanti per quanto riguarda la situazione politica del, e riguardano l'exe Nobel per la PaceSan Suu Kyi: quest'ultima infatti ha ricevuto unaparziale dalla, al potere nel Paese da due, dopo aver estromesso dalla carica prop

...sullamilitare, responsabile di massacri di massa e di ripetute violenze nei confronti della popolazione. Non vediamo l'ora di poter riabbracciare l'unica leader legittimata del". Lo ......grazia parziale dallaal potere nell'ambito di un'amnistia generale concessa ad oltre 7.000 prigionieri in occasione della Quaresima buddista, come hanno riferito i media statali del. '...Durante una dichiarazione trasmessa dalla televisione di stato il 31 luglio, lamilitare attualmente al potere inha annunciato il prolungamento dello stato di emergenza e il posticipo delle libere elezioni, inizialmente previste per l'agosto del 2023, a data ...

Myanmar, la giunta militare concede una grazia parziale a Aung ... Euronews Italiano

Sono cadute solo 5 condanne su 19. Aung San Suu Kyi è in carcere da oltre due anni, quando è stata defenestrata da un colpo di stato in Myanmar. La leader birmana ha ricevuto una “grazia parziale”. Ma ...1774 – Il chimico e naturalista inglese Joseph Priestley scopre l’ossigeno, cioè è riuscito ad isolarlo allo stato gassoso, definendolo “un’aria totalmente nuova”. 1865 – L’industriale Gaetano Semenza ...