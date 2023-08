Myanmar | graziata Aung San Suu Kyi

(Di martedì 1 agosto 2023) Naypydaw, 1 ago. (Adnkronos) - La giunta militare al potere inha deciso di concedere la grazia adSan Suu Kyi, la leader democraticamente eletta e poi deposta con un golpe nel 2021. Lo hanno riferito i media statali dopo che nei giorni scorsiSan Suu Kyi era stata trasferita dal carcere agli arresti domiciliari. "La grazia a San Suu Kyi è il più bel finale dopo anni di battaglie per la sua libertà. Ricordo ancora il nostro incontro 10 anni fa in, donna coraggiosa e autorevole da sempre in prima linea per la salvaguardia della democrazia e dei diritti umani", ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

