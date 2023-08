Myanmar | Aung San Suu Kyi riceve la grazia parziale

78 anni, figlia del GeneraleSan , uno degli eroi nazionali moderni dele padre dell'indipendenza dal Regno Unito, nel 1991San Suu Kyi ha vinto il premio Nobel per la pace per le ...La giunta militare delha concesso la grazia parziale alla leader birmanaSan Suu Kyi , in carcere da quando era stata estromessa dalla sua carica di Consigliere di Stato (una sorta di primo ministro del Paese) ...San Suu Kyi è stata condannata a 33 anni di carcere per una serie di accuse, tra le quali ...Nobel per la Pace del 1991 ha visto appannare la sua immagine di simbolo della democrazia in...

Myanmar, grazia parziale per Aung San Suu Kyi Adnkronos

Roma, 1 ago. (askanews) - L'ex leader civile del Myanmar Aung San Suu Kyi, detenuta dal giorno del colpo di stato militare nel Paese nel 2021, ...La leader Aung San Suu Kyi, in carcere dal colpo di stato militare del 2021, è stata graziata dalla giunta militare nell'ambito di un'amnistia ...