My Home My Destiny | anticipazioni 2 agosto | prima notte insieme per Zeynep e Mehdi

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 1 agosto 2023) MyMy: grandi novità per…E certamente non tutte positive! Quali saranno? Scopriamolo! MyMy: Sakine e Bayram mantengono un segreto con. Intanto lei esi riavvicinano I genitori della nostra protagonista sono contentissimi del genero, ma a lei non dicono nulla per non contrariarla. Intanto gli sposi hanno un confronto su Benal (tutto parte da): cosa dirà? Ciò non impedisce loro di dormire finalmente, visto che per il Karaca il solo posto comodo è il letto matrimoniale. Consumeranno? Emine ...