A sostenere l'azione della Ugl Comunicazioni è anche il segretario territoriale Giovannichecome il sindacato, 'anche alla luce delle recenti indicazioni date dall'Azienda sanitaria ......del lavoro Marina Calderone e quello della protezione civile e le politiche del Mare Nello. La disciplina ordinaria, si, prevede che qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane ...Alle sue parole fanno eco quelle del ministro per la Protezione civile, Nello: 'nel ... valori superiori ad ogni precedente record storico',, sottolineando che, 'al netto di ogni ...

Musumeci ricorda vittime maltempo al Senato, l'applauso dell'Aula QUOTIDIANO NAZIONALE

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...MAZZARRONE - "Il governo nazionale è accanto alle aziende agricole e specie anche a quelle che hanno investito e si sono seriamente impegnate per ...