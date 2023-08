Musei | l’innovazione conviene | i ricavi crescerebbero anche del 66% Forum promosso da Ambrosetti

(Di martedì 1 agosto 2023) Se ipubblici introducessero strumenti e logiche 4.0, digitalizzando l’esperienza di visita, ottimizzando le tariffe e ampliando l’offerta di servizi disponibili, potrebbero aumentare ifra il 44% e il 66%. È quanto emerge dallo studio “pubblici, un patrimonio strategico per il sistema Italia”, presentato a Palazzo Rospigliosi a Roma in occasione della prima edizione del “Cultura Italia” organizzato da The European House –in collaborazione con Aditus. Il sistema museale e culturale italiano può essere un volano per lo sviluppo del Paese ma serve un cambio di passo. Ida ingressi deistatali sono cresciuti del 10,8% annuo tra il 2012 e il 2019 arrivando a 242,4 milioni di euro (prima del calo durante la pandemia), ma ...

