Muscarà | “Sanità pubblica al servizio del lucro della intramoenia”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Laprivata secondo i datiti negli ultimi giorni sulle prestazioni effettuate nel 2022, ‘stravince’ sulla, ormai sempre più trascurata e oltraggiata. Dati sempre più vergognosi: per tutelare la propria salute i cittadini sono costretti ad andare dal privato pur pagando le tasse”. Così, in una nota, il consigliere regionale Mariadel gruppo misto. “Ho reiterato la richiesta di un intervento urgente in commissione, presentando un’interrogazione in Consiglio Regionale, per quanto sia molto restia a adempiere alle richiestesottoscritta – spiega – Nel 2022 al Cardarelli sono state somministrate 1255 visite ortopediche in, mentre nel pubblico appena 112?, all’Ao dei ...