Muore per un malore improvviso durante la vacanza | addio a Matteo Tibaldi | nessuno se lo aspettava

Leggi su formatonews

(Di martedì 1 agosto 2023) Un uomo ha perso la vitauna, nonostante non si fosse sentito male prima. Cosa è accaduto di preciso? Chiunque può sentirsi malel’estate. Si tratta di un periodo difficile da sopportare e che rende le giornate infernali nel vero senso della parola. Le temperature eccessive e l’assenza di aria fresca non sono di grande aiuto in questo caso. Ciò significa che le persone devono stare attente alla propria salute. Ma non sempre è possibile prevedere quello che accadrà, ecco perché non bisogna sottovalutare l’estate. Perde la vita in: ecco come è successo – Formatonews.itMolte persone provano sulla propria pelle certi dolori, e a volte capita di non riuscire a superarli. È questo il caso di, un operaio di 44 anni di ...