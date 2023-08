Muore di fame a 39 anni | notizia choc sulla famosa

Leggi su tvzap

(Di martedì 1 agosto 2023) Tragedia nel mondo social. Zhanna Samsonova è morta a 39e, secondo a quanto emerge in queste ore, la causa è stata la. Sì perché la donna seguiva un regime alimenta molto particolare che le ha creato dirreparabili alla salute. Vediamo nel dettaglio cosa le è successo. Leggi anche: Terribile incidente in Italia, morta una donna dopo lo scontro: poi la sconvolgente scopertafiglia Leggi anche: Emanuela Orlandi, nuove rivelazioni: ecco come è morta Zhanna Samsonova è morta diZhanna Samsonova era una food blogger ed influencer di origine russa. Sui social era seguitissima. Sul suo profilo postava video di ricette vegane, soprattutto a base di frutta esotica, semi e cibi crudi e dispensava consigli sull’alimentazione. Alladella sua scomparsa ...