Mourinho scelto dall’Arabia Saudita per valorizzare i propri talenti calcistici

(Di martedì 1 agosto 2023) L’allenatore della Roma, José, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione della Mahd Sports Academy per i prossimi tre anni. Lo rivela l’agenzia di stampa, scrivendo che è stato lo stesso principe ereditario, Mohammad bin Salmán, ad approvare l’ingresso dinell’istituzione il cui obiettivo è cercare edi nuoviper formare una generazione di campioni coerente con gli incredibili investimenti di questi mesi.lavorerà al fianco del principe Abdulaziz bin Turki al-Faisal, che presiederà il consiglio, dell’ambasciatore dell’Arabianegli Stati Uniti, la principessa Reema bint Bandar, e degli ex calciatori Ioan Lupescu, Abdulaziz Ahmad Baeshen e Maha bint Ahmed Al-Juffali. L'articolo ilNapolista.

Subito dopo, nonostante il fortissimo legame che si è instaurato nell'ultimo biennio tra l'ambiente giallorosso e, con il 23,8% è stata assegnata a Conte la panchina della Roma. Ex aequo, ...Prima Trigoria, poi il Portogallo; il programma estivo dei giallorossi è ben preciso eha ... Come raggiungere nome luogoAbbiamo detto di come la Roma abbia, ancora una volta, il ...Basti pensare a nomi comeo Guardiola, ma anche all'italiano Capello. Oltre a questi vi è ... poiché Jurgen Klopp è un altro degli infiniti esempi di ex calciatori che hannodi ...Con Gianluca Scamacca che sembra destinato all'Inter, Alvaro Morata è l'ultimo obiettivo del mercato della Roma per l'attacco. Operazione complicata per via dei costi e dell'impossibilità dei gialloro ...La Roma ha scelto chi prenderà il posto del tecnico portoghese, con l'inizio della Serie A che è ormai a un passo ...