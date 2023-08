... scattata sul campo che ha ospitato il ritiro dei giallorossi in Algarve (giunto al termine) e forse sfruttata da Joséper lanciare un 'messaggio' alla dirigenza giallorossa , dal quale ...ha lasciato uno spazio vuoto nella foto, facendo finta di abbracciare una 'uomo invisibile' (l'attaccante), mentre dall'altra parte il preparatore Rapetti fa lo stesso e come José alza il ...ha lasciato uno spazio vuoto nella foto, facendo finta di abbracciare una " uomo invisibile " (l'attaccante), mentre dall'altra parte il preparatore Rapetti fa lo stesso e come José alza il ...

Mourinho, nuovo messaggio alla Roma: l'indizio è nella foto di squadra Corriere dello Sport

ALBUFEIRA (PORTOGALLO) - La Roma saluta il Portogallo con una foto di gruppo postata sui profili social del club, scattata sul campo che ha ospitato il ritiro dei giallorossi in Algarve (giunto al ...Anche José Mourinho va in Arabia. Ma i tifosi della Roma, al momento, possono stare tranquilli: allenerà ancora in Italia. Come riporta l’agenzia di stampa saudita (Spa) il tecnico portoghese è un ...