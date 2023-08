Mountain bike | Mondiali Glasgow 2023 | Braidot punta dell’Italia | occhio puntato anche a Parigi 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 1 agosto 2023)laè tra le discipline protagoniste deidi, che per la prima volta nella storia riunisce sotto un’unica manifestazione iridata tutto l’ambiente del ciclismo. Grande attesa per le prove di cross-country, che insieme a short track e downhill comporranno il calendario delle gare in Scozia. Spettacolo garantitodalle location degli eventi, con Glentress Forest e Fort William che promettono scorci mozzafiato. La spedizione italiana arriverà acon fiducia, visto i risultati delle ultime settimane e la condizione messa in mostra dagli esponenti didel movimento. Gli occhi sono ovviamente tutti per Luca, bronzo mondiale in carica e terzo ...