(Di martedì 1 agosto 2023) Milano, 1 Ago. (Adnkronos) - Non conosce battute d'arresto il mercato deicicli in Italia. Dopo un primo semestre 2023, che aveva chiuso con +16,8% sul 2022, anche il mese diincassa un altro incremento positivo. I dati diffusi in serata da Confindustria(Associazione Nazionale Ciclociclo Accessori) segnano infatti un +16,9% nell'andamento delle messe in strada di, scooter e ciclori rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Malgrado la flessione che interessa i ciclori e il mercato elettrico, si conferma quindi il desiderio di due ruote degli italiani. Una tendenza positiva evidenziata anche dal presidente dell'associazione, Paolo Magri, che nel comunicato ha osservato come “il mercato abbia praticamente già raggiunto nel suo ...

... sono le parole di Paolo Magri , presidente di. Un desiderio che è rifiorito dopo la pandemia,... mentre restano poco meno di 150.000 euro pere scooter elettrici. Così Magri chiede "vengano ...Abbiamo intervistato, presidente die amministratore delegato di Eicma, che ci ha raccontato cosa si aspetta dalla prossima ... Magri sottolinea come il mercatosia in ...I datiparlano di un percorso in ascesa, che vede la storica casa motociclistica classificarsi in alto nel ranking dellepiù vendute con la X - Cape 650 a svettare all'8°posto, con 1519 ...

Moto: Ancma, la crescita continua, luglio a +16,9% La Sicilia

Per Magri il mercato italiano delle due ruote contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2 e il successo di scooter e moto enduro stradali proseguirà ...Sono aperte le iscrizioni per la 12° edizione della durata di 7 mesi, in programma da ottobre 2023 a maggio 2024, con formula weekend ...