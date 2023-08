Moscati | Ciampi | “Subito verifiche su ricorso all’intramoenia | sulle liste di attesa e sul sovraffollamento”

(Di martedì 1 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La drammatica situazione deldi Avellino richiede un immediato intervento della Giunta regionale, prima gli episodi didenunciati dai pazienti al pronto soccorso del(a questo punto un’evidente conseguenza della chiusura del pronto soccorso di Solofra), quindi la denuncia del sindacato Nursind sullo spropositato numero di visite in intramoenia rispetto a quelle in regime pubblico” – queste le parole del consigliere regionale Vincenzo-. “Colpisce il dato della cardiologia – continua – dove 979 sono state le visite private e 7 quelle in regime di convenzione pubblica (pagando il ticket) al. Va ricordato anche che ad esempio una visita nefrologica costa 80 euro, una colonscopia 200 euro, dicono le inchieste giornalistiche di ...

