Morto un 13enne investito da un’auto pirata nel Veronese | trovato il guidatore «Se soccorso subito Chris si sarebbe potuto salvare»

(Di martedì 1 agosto 2023) A San Vito di Negrar – in Valpolicella, nel– un ragazzo di 13 anni èdopo essere statoda, fuggita dopo aver provocato l’incidente. La vittima dello schianto – avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri, 31 luglio – èObeng, un ragazzo di origini ghanesi e residente con la famiglia a Negrar. È un operaiodi 39 anni l’autore dell’investimento. È stato individuato dai Carabinieri. L’uomo ha piccoli precedenti, fra cui spaccio di stupefacenti e guida in stato di ebrezza. I Carabinieri sono arrivati a lui grazie al sistema di videosorveglianza comunale ed ai rottami dell’autovettura rinvenuti sull’asfalto dai militari. Con questi elementi, è stato possibile individuare il modello del veicolo. Esaminate per tutta la ...

Trasportato in gravissime condizioni a Verona all'ospedale di Borgo Trento, il(avrebbe compiuto 14 anni a settembre) èmartedì mattina a causa delle lesioni riportate nell'impatto. ...Un tempo forse troppo lungo per salvargli la vita: ilalle 9 del mattino. La caccia al pirata della strada non è durata molto. Fermato un uomo Nel pomeriggio di martedì i carabinieri ...Secondo una prima, sommaria, ricostruzione della dinamica, sembra che ile l'auto procedessero entrambi in direzione di Verona lungo la sp12, che in quel tratto prende il nome di via San Vito. ...

Negrar, 13enne ucciso da auto pirata: un arresto. I medici: "Poteva salvarsi se soccorso" Sky Tg24

Sognava di fare il calciatore in qualche grande squadra Chris Obeng, il ragazzino neppure 14enne (li avrebbe compiuti a settembre) ucciso la notte scorsa da un'auto pirata nel veronese. L'adolescente, ...NEGRAR (VERONA) - Tragedia nella serata di lunedì 31 luglio in provincia di Verona, a Negrar: un ragazzino di 13 anni, Chris Abom, è stato travolto e ucciso da un'auto ...