Morto Angus Cloud | l’attore si è spento all’età di 25 anni

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 1 agosto 2023), che ha interpretato vari ruoli nel mondo televisivo tra cui il ruolo di Fezco di “EUPHORIA” è scomparsodi 25: ecco l’annuncio ufficialeil tanto amato attore, Lo hanno trovato senza vita nella casa dei suoi genitori ad Oakland, nello stato della California. Le cause della morte sono ancora sconosciute. A darne la triste notizia pubblicamente è stata la sua famiglia. Ecco la dichiarazione dei familiari: “È con il cuore spezzato che oggi dobbiamo dire addio a un incredibile essere umano. Come artista, amico, fratello e figlio,era speciale per moltissime persone persone in tantissimi modi diversi. La settimana scorsaha dato l’addio a suo padre, e stava affrontando ...