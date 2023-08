Morto Angus Cloud | l’attore di Euphoria aveva 25 anni

(Di martedì 1 agosto 2023)a soli 25. Noto per aver interpretato il ruolo di Fezco nella serie televisivaè stato trovato privo di vita nella sua casa di Oakland in California. A darne l’annuncio e la sua famiglia attraverso un comunicato, in cui si ricorda la recente perdita del padre e la sua battaglia contro la depressione. Non viene menzionata la natura esatta del decesso. “È con il cuore pesante che dobbiamo dire addio a un incredibile essere umano oggi. Come artista, come amico, come fratello e come figlio,era speciale per tutti noi in tanti modi. La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L’unico conforto che abbiamo è sapere cheè ora di nuovo con lui, che era il ...

