Morte Angus Cloud | i messaggi della HBO e degli altri attori di Euphoria

(Di martedì 1 agosto 2023) La morte di Angus Cloud, giovane attore di 25 anni, tra i protagonisti dell'acclamata serie televisiva Euphoria, è stato un fulmine a ciel sereno. La tragica notizia, diffusa dalla sua famiglia con un toccante comunicato, in cui si parla anche della sua battaglia contro problemi di salute mentale e la recente scomparsa del padre, ha scatenato, come prevedibile, una serie di reazioni via social da parte dei colleghi e di tutte le persone che negli anni hanno lavorato con lui. "Non c'era nessuno come Angus – afferma Sam Levinson, regista di quasi tutti gli episodi di Euphoria – Era troppo speciale, troppo talentuoso e troppo giovane per lasciarci così presto. Ha anche lottato, come molti di noi, contro la dipendenza e la depressione.

Angus Cloud, il giovane attore noto soprattutto per aver interpretato Fezco "Fez" O'Neill in Euphoria della HBO, è purtroppo scomparso. In molti hanno visto in Fez, personaggio di Euphoria interpretato da Cloud, un omaggio a Mac Miller. Dopo la morte della star di Euphoria a 25 anni, i fan hanno iniziato a sottolineare sempre di più le somiglianze con il rapper deceduto a 26 anni nel 2018, per un'overdose. Dalla seconda serata di martedì 1 agosto 2023, su Sky Atlantic in onda tutti gli episodi della prima stagione della serie HBO Euphoria per rendere omaggio ad Angus Cloud, tra i protagonisti della serie.