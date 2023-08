Morta Zhanna D' Art | la nota influencer russa vegana e crudista

(Di martedì 1 agosto 2023)Samsonova,, sarebbeil 21 luglio di inedia all'età di 39 anni. Lo riporta il Daily Mail. Samsonova viveva in Malesia. Da 17 anni viaggiava in Asia e da ...

Nonostante questoSamsonova , influencer famosa su Instagram&Co per un profilo in cui parlava principalmente di alimentazione, èin circostanze sospette. Le indagini sono ancora aperte, ...Samsonova, influencer russa vegana e crudista, sarebbeil 21 luglio di inedia all'età di 39 anni. Lo riporta il Daily Mail. Samsonova viveva in Malesia. Da 17 anni viaggiava in Asia e da ...Samsonova, influencer russa vegana e crudista, sarebbeil 21 luglio di inedia all'età di 39 anni. Lo riporta il Daily Mail. Samsonova viveva in Malesia. Da 17 anni viaggiava in Asia e da ...

Influencer crudista vegana muore a 39 anni. Gli amici: "Mangiava solo frutta, frullati e succhi" La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Zhanna Samsonova, influencer russa vegana e crudista, sarebbe morta il 21 luglio di inedia all'età di 39 anni. Lo riporta ...Zhanna Samsonova, conosciuta sui social col nome di Zhanna D’Art, influencer russa vegana e crudista, è morta il 21 luglio di inedia all’età di 39 anni. Lo riporta il Daily Mail. Samsonova viveva in ...