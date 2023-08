Morta a 59 anni la giornalista del Tg Norba Daniela Mazzacane | il dolore dei colleghi | “Amica di tutti”

L'incidente che ha lasciato Angus Cloud - la star di Euphoriaa 25- con un trauma cranico e difficoltà nel ...Inviato per 26del Corriere della Sera, si è occupato di inchieste sul terrorismo e della strage del giugno 1980 in cui persero la vita 81 persone. Volto della trasmissione 'Atlantide' su LA7, ...La carriera a Telenorba Daniela Mazzacane lavorava per l'emittente televisiva da venticinque. Aveva esordito alla guida del Tg Norba del mattino, poi aveva condotto il Tg Prima, dedicato a temi di cultura e società e successivamente Pomeriggio Norba. Il cordoglio dei colleghi Norbaonline ...È morta all’età di 59 anni la giornalista Daniela Mazzacane, volto del Tg Norba: da tempo combatteva contro una brutta malattia.L’ influencer russa Zhanna Samsonova sarebbe “morta di fame” a causa di una dieta con forti carenze di calcio e vitamina D. Stando a quanto riporta TgCom24 si sarebbe nutrita per giorni solo di ...